Агент Тормены: «Контракт с «Краснодаром» ещё не подписан»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Браги» Витора Тормены, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

«Переговоры с «Краснодаром» ещё продолжаются, контракт не подписан», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Тормена присоединится к «Краснодару» уже в самое ближайшее время.

В прошлом сезоне Тормена провёл за «Брагу» 40 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего бразильца в 5 миллионов евро.

После четырёх туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Свой ближайший матч «быки» проведут 19 августа против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.