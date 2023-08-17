Пименов выбрал фаворита в дерби «Динамо» - ЦСКА

Экс-нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о предстоящем поединке между «бело-голубыми» и ЦСКА в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«И «Динамо», и ЦСКА набрали ход. Но фаворитом для меня в этой встрече являются «армейцы:» у них баланс во всех линиях, у «Динамо» же ещё имеются проблемы в обороне», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

Дерби «Динамо» - ЦСКА состоится в ближайший уик-энд на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В преддверии этого поединка хозяева с семью баллами занимают шестое место в турнирной таблице, а гости (9) находятся на третьей строчке.