Помазун высказался об уровне команд РПЛ

Страж ворот екатеринбургского «Урала» Илья Помазун поделился мнением об уровне команд в чемпионате России.

«Команды усреднились. От любой команды можно ожидать всё, что угодно. Не сказал бы, что у нас слабый чемпионат. Можно ожидать от любой команды победу или поражение», - передает слова вратаря издание «Чемпионат».

После четырех туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал десять баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий поединок екатеринбургский коллектив проведет против калининградской «Балтики» на выезде. Встреча состоится в субботу, 19 августа.