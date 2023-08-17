Полузащитник Александр Сапета в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о планах на дальнейшую карьеру.

- У тебя на руках продолжениях от каких клубов?

- Есть предложения от клубов Первой лиги, РПЛ нет. В течение сезона всё равно команды пополняются новыми игроками, так что у меня есть возможности. Это классическая ситуация, такой порядок из года в год не меняется.

- Про дальнейшее будущее думаешь? Рассматриваешь вариант с получением тренерской лицензии?

- Да, конечно, но сильно не углублялся в детали. На днях вот узнаю, можно ли начать учиться на тренера, если карьеру игрока не завершал. Вся моя жизнь связана с футболом, так что других вариантов не рассматриваю. Почти во всех командах, где я играл, был капитаном, так что микроклимат налаживать могу, понимаю психологические аспекты. Хочу дальнейшую жизнь связать с футболом.

Полное интервью Александра Сапеты читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».