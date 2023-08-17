Давид Сильва станет ментором Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Экс-хавбек сборной Испании и «Реал Сосьедада» Давид Сильва станет ментором полузащитника Арсена Захаряна в случае его трансфера в команду из Сан-Себастьяна. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 37-летний Сильва будет проходит курс восстановления после травмы «крестов» на базе «Реал Сосьедада». В процессе Давид будет помогать 20-летнему россиянину влиться в коллектив на тренировках.

Сумма трансфера Захаряна в испанский клуб составит 12 миллионов евро. Стороны заключат долгосрочный трудовой договор.

В этом сезоне РПЛ Арсен забил гол и отдал ассист в трех играх.