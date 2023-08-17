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Осинькин — об интересе «Крыльев Советов» к Оздоеву: «Вы понимаете, сколько он получает в своём клубе?»

17 Августа 2023 • 11:18 Комментировать
Рубин
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Крылья Советов
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18.08 19:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию об интересе самарского клуба к полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.

По словам специалиста, «Крылья Советов» не способны платить 30-летнему футболисту такие же деньги, которые он получает в своём нынешнем клубе.

«Вы понимаете, сколько он получает в своём клубе? Была информация, сколько Оздоев получает — это не «Крылья Советов», — приводит слова Осинькина Sport24.

Напомним, Оздоев перешёл в ПАОК текущим летом из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Незадолго до этого появилась информация, что в услугах полузащитника также заинтересованы «Крылья Советов».

В прошлом сезоне Оздоев провёл за «Фатих Карагюмрюк» 34 матча, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов ПАОК Игорь Осинькин Магомед Оздоев
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