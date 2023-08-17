Чалов: «Зенит» не является однозначным фаворитом РПЛ»

Нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов высказался о старте сезона в Российской премьер-лиге. Он не считает петербургский «Зенит» однозначным фаворитом чемпионата.

«После первых четырёх туров есть ощущение, что в чемпионате всё стало плотнее. Нет такого, что «Зенит» однозначный фаворит», - передает слова форварда издание «Чемпионат».

После четырех туров лидирует в турнирной таблице «Краснодар», набравший 12 баллов. На второй строчке с десятью очками располагается екатеринбургский «Урал». Тройку лидеров замыкает ЦСКА (9). «Динамо», в свою очередь, набрало семь очков и занимает шестую позицию.