Деменко — о Дзюбе: «Мы не можем навязывать своё понимание человеку и учить его»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о характере нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Напомним, ранее КДК РФС дисквалифицировала футболиста на два матча условно, а также оштрафовала его на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после матча четвёртого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Деменко согласился с тем, что Дзюба часто попадает в конфликтные ситуации. При этом эксперт отметил, что каждый человек индивидуален, поэтому навязывать своё мнение такому известному футболисту не стоит.

«Мы не можем навязывать своё понимание человеку и учить его. У него свои тараканы в голове. Журналист попал в определённое эмоциональное состояние Дзюбы своим вопросом», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых забил один гол. После четырёх туров РПЛ «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе пять набранных очков.