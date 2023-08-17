Форвард ЦСКА Чалов прокомментировал отсутствие голов с игры в РПЛ

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался насчет отсутствия голов с игры в новом сезоне Российской премьер-лиги. В активе нападающего «армейцев» четыре мяча с 11-метровой отметки.

«Голы только с пенальти? Мне в каждой игре хочется забивать. Если не забиваю, то внутри чувство недосказанности. Но я рад за ребят, что они забивают важные голы», - приводит слова нападающего издание «Чемпионат».

В ближайшем поединке ЦСКА на выезде встретится с другим столичным клубом – «Динамо». Дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 19 августа, и начнется в 15:00 по московскому времени.