12 миллионов евро – много или мало за Захаряна

Арсен Захарян завершает переход из «Динамо» в «Реал Сосьедад». По данным СМИ, московский клуб получит за трансфер своего воспитанника 12 миллионов евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о размере компенсации.

Одной из главных тем, которые обсуждаются в связи с переходом Арсена Захаряна, является сумма компенсации. По данным СМИ, она составит 12 миллионов евро, не считая бонусов. Руководство «Динамо» уже подверглось критике, так как для многих эта цифра выглядит довольно маленькой.

Из чего складывается трансферная сумма

Кажется, многие абсолютно неправильно относятся к тому, что собой представляет трансферная компенсация. У большинства любителей футбола прослеживается логика, которая заключается в том, что чем больше за игрока заплатили, тем он сильнее. Иными словами, компенсация становится неким мерилом мастерства. Однако это в корне неверно. Безусловно, умения влияют на сумму, но далеко не всегда количество выплаченных денег прямо пропорционально мастерству или даже таланту игрока.

Судите сами. Можно взять одного и того же футболиста, но он будет стоить по-разному, если его контракт действует 2 года, 1 год или полгода. Причём неважно, сохраняет ли игрок на протяжении этого срока свою форму. Просто клуб-продавец понимает, что чем меньше осталось времени до конца договора, тем больше риск потерять футболиста бесплатно. Кроме того, зачастую разный ценник «вешается» на игрока при продаже игрока в команду из того же чемпионата и за границу. Усиливать конкурентов предпочитают дороже.

Не забудем какие-то частные факторы. Например, порой клуб-продавец резонно считает, что наличие игрока в составе повысит шансы на путёвку в Лигу чемпионов, участие в которой в свою очередь принесёт серьёзный заработок. В этой ситуации трансферная компенсация будет формироваться в том числе от ожидания успеха. Очевидно, что сейчас для покупателя из Саудовской Аравии стоимость будет на порядок выше, чем для кого-то из Европы.

В общем, трансферная компенсация точно не является мерилом умений Захаряна. Тот факт, что ЦСКА продал Александра Головина за 30 миллионов евро, не делает автоматически полузащитника «Монако» более сильным футболистом.

Ситуация Захаряна

При оценке стоимости Захаряна надо сразу учитывать два фактора. Первый – игрок хотел уехать за границу. Второй – контракт Захаряна с «Динамо» истекает следующим летом. Иными словами, риск того, что полузащитник через год уехал бы бесплатно, был высок. «Динамо» могло удержать Захаряна ещё на один сезон. Однако дальше был риск того, что хавбек реально ушёл бы. Причём в случае провала в текущем сезоне Захарян мог бы и не получить предложение из Европы, но его бы точно позвал к себе кто-то из конкурентов. То есть «Динамо» рисковало не только потерять игрока бесплатно, но и увидеть его в статусе соперника. Тем более что в текущей ситуации совершить трансфер игрока можно было далеко не во все чемпионаты.

При этом удерживать всеми силами Захаряна толку, пожалуй, не было. От еврокубков российские клубы отстранены. Если эта ситуация вдруг изменится, то в групповой этап, где серьёзные призовые, ещё надо пробиться через сложную квалификацию. Закладываться на это «Динамо» точно не может.

Стоило ли Захаряна удержать ради борьбы за трофей? Да, наверное, в этом году борьба за чемпионство будет более упорная, чем раньше, и у «Динамо» есть шанс в неё вмешаться. Однако претендентов много, «бело-голубые» не выглядят фаворитами. При этом экономический риск слишком серьёзный. В общем, «Динамо» было в ситуации, когда продажа Захаряна была если и не вынужденной, то всё же мерой, от которой отказаться было нельзя.

Если сравнить с рынком?

Надо, наверное, всё же отбросить причины «Динамо» и посмотреть на текущий рынок, чтобы сравнить компенсацию.

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Ряд заметных игроков этим летом сменили клубы за меньшие деньги, чем Захарян:

Игрок Возраст Откуда Куда Стоимость Тимоти Веа 23 «Лилль» «Ювентус» 11,3 млн евро Джастин Клюйверт 24 «Рома» «Борнмут» 11,2 млн евро Нико Гонсалес 21 «Барселона» «Порту» 8,4 млн евро Кристиан Вольпато 19 «Рома» «Сассуоло» 7,5 млн евро Юлиан Вайгль 27 «Бенфика» «Боруссия» Мёнхенгладбах 7,18 млн евро

Также дешевле были проданы Мауро Икарди и Фред. Отметим, что Себастьяна Шиманьски «Динамо» отпустило в «Фенербахче» за 9,75 миллиона евро.

Ряд игроков совершили трансферы примерно за те же деньги:

Игрок Возраст Откуда Куда Стоимость Ноа Окафор 23 «Ред Булл Зальцбург» «Милан» 14 млн евро Исмаила Сарр 25 «Уотфорд» «Марсель» 13 млн евро Ренан Лоди 25 «Атлетико» Мадрид «Марсель» 13 млн евро Никола Влашич 25 «Вест Хэм» «Торино» 12,8 млн Ноа Ланг 24 «Брюгге» ПСВ 12,5 млн евро

В итоге, если смотреть даже на текущее трансферное окно, то 12 миллионов за Захаряна не выглядят маленькой суммой. За примерно такие деньги переходы совершают футболисты, выступавшие на чемпионате мира, имеющие опыт игры в Лиге чемпионов. Так что даже в сравнении с другими клубами «Динамо» не выглядит клубом, который продешевил.

Все цены указаны по данным портала Transfermarkt.

Роман Андреев