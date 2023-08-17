Полузащитник Александр Сапета, первым профессиональным клубом которого был «Сатурн», в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о зарплате по первому контракту.

- Ты сказал про свою зарплату. Сколько ты получал по своему первому контракту?

- 15 тысяч рублей минус налоги. 300 долларов тогда нам давали. Мы на базе жили, нам хватало. Потом максимально в «Сатурне» была зарплата 130 тысяч, но нас кинули и ничего не выплатили. Ладно у меня деньги были, а остальным не очень просто приходилось. Тогда в команде собралась хорошая банда. В центре были Евсеев, Лоськов, Каряка, Парфёнов, Немов, Кириченко, Ян Дюрица. Команда была лютая! Сейчас все тренеры. С Евсеевым тоже сейчас в контакте.

- Вадим Валентинович всегда был человеком из военкомата?

- Он всегда таким был. Мы с ним в паре играли, а Лоськов был ближе к чужим воротам.

Полное интервью Александра Сапеты читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».