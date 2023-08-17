Деменко: «Журналист провоцировал Дзюбу»

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу за его угрозы в адрес журналиста.

По мнению эксперта, журналист провоцировал Дзюбу, который был в тот момент на эмоциях.

«За что его было реально дисквалифицировать? У каждого бывают какие-то эмоциональные моменты. Считаю, журналист проявил себя неправильно в этой ситуации. Он же видел состояние Артёма, у них была предыстория отношений», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 19 августа против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.