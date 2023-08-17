Защитник ЦСКА Роша высказался о матче с «Динамо»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Динамо» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«У соперника очень качественная команда, хотя и у нас ничуть не хуже. Мы находимся в ожиданиях очень интересной игры», - передает слова бразильского футболиста «Матч ТВ».

Дерби пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по столичному времени.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, а «Динамо» располагается на шестой строчке.