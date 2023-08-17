Деменко — о поведении Дзюбы: «Артём достаточно взрослый, надо за себя отвечать»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о поведении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Напомним, после матча четвёртого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) у Дзюбы произошёл конфликт с журналистом, из-за которого футболист впоследствии был условно дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 50 тысяч рублей.

По мнению Деменко, Дзюба должен уметь контролировать свои эмоции.

«Артём достаточно взрослый, надо за себя всегда отвечать. Эмоционально это попало — он не играл эту игру, сказалось на настроении, и этот момент произошёл. Всё равно это его никоим образом не красит», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «железнодорожников» четыре встречи, в которых забил один гол. Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт 19 августа против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.