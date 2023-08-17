«Марсель» согласовал 5-летний контракт с нападающим «Локомотива»

22-летний форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переезду в чемпионат Франции. По сообщениям издания Lequipe, руководство «Марселя» договорилось с футболистом о подписании трудового соглашения на пять лет.

При этом, как отмечает источник, договоренности по трансферу с «железнодорожниками» пока нет. Трансферная стоимость Изидора оценивается в шесть миллионов евро, его трудовое соглашение с москвичами рассчитано до середины 2026 года.

В сезоне-2023/2024 Вильсон провел шесть поединков за «Локомотив». Нападающий отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.