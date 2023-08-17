«Краснодар» принял решение по трансферу Десподова

26-летний полузащитник Кирил Десподов не перейдет в «Краснодар». Руководство российского клуба отказалось от подписания болгарского игрока, выступающего на родине за «Лудогорец».

Краснодарцы вели переговоры по трансферу Десподова больше месяца, однако затем решили отказаться от подписания игрока, рапортует «Спорт-Экспресс».

26-летний Десподов летом 2021 года перебрался из «Кальяри» в «Лудогорец». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года. В сезоне-2023/24 Десподов провел восемь поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость болгарина в 4,5 миллиона евро.