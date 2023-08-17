Ташуев — о словах агента Лунёва: «Наверное, перепутал кого-то»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на слова агента экс-вратаря «Байера» Андрея Лунёва, назвавшего специалиста одним из самых депрессивных тренеров в РПЛ.

«У меня была самая спокойная обстановка в команде. Мне порой, наоборот, говорили, что надо пожёстче себя вести. Не знаю, кто так про меня написал. Наверное, перепутал кого-то», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 по август 2023 года. В прошлом сезоне грозненская команда под руководством 64-летнего специалиста смогла занять пятое место в турнирной таблице РПЛ.

После четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка. Свой следующий матч грозненцы проведут 20 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.