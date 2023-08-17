Смолов высказал мнение о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался касательно потенциального трансфера полузащитника команды Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Надеюсь, что трансфер состоится. И искренне желаю Арсену удачи, успехов. Думаю, что для него это супервариант. И я уверен, что Арсен сможет там себя проявить», - рассказал нападающий в беседе с корреспондентом издания «Известия».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» составит порядка 12 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Арсен провел три поединка, забил гол и отдал три ассиста. Его контракт с «бело-голубыми» истекает летом 2024 года.