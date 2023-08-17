Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета, сейчас находящийся в поисках профессиональной команды, любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал о планах на дальнейшую карьеру, отношениях с болельщиками «бело-голубых» и лучшем тренере в карьере.

- Недавно ты завёл телеграм-канал. Что сподвигло на этот шаг?

- Сейчас я тренируюсь и играю за «ФК 10», за команду Азамата. Он очень любит футбол и многое делает для клуба. Мы сидели с другом и он мне сказал: «Заведи телеграм-канал, почему нет». Сразу создал, стараюсь туда выставлять свою жизнь. Потихоньку мои посты разлетаются. Лучше поздно, чем никогда.

- Про жизнь. Из чего состоит твой сегодняшний день?

- Просыпаюсь, отвожу дочку в садик, а старшего сына на футбол. Он у меня левоногий, играет на позиции левого полузащитника. Выхожу на пробежку, в целом упражняюсь. Обычные житейские дела: куда-то съездить, решить проблему. В девять вечера прихожу на тренировку, постоянно нахожусь в тонусе. Встречаюсь с друзьями, люблю ходить в общественную баню. В общем, занимаюсь детьми и футболом.

- Тут нет пункта с посещением игр команд РПЛ. Не ходишь на стадион?

- Хожу за базу, на женскую команду, на «Динамо-2», где работает мой друг Володя Рыков. Недавно вот сыграл за «Брадцев». Общаюсь с динамовскими болельщиками и с тренерами, постоянно нахожусь с ними на связи. «Динамо» внутри, «Динамо» в сердце.

- Fan ID оформил?

- Fan ID у меня нет. На стадион я пока не ходил, а для прохода на базу он пока не нужен (смеётся). Вроде оформить несложно. Как приспичит, наверное, сделаю.

- То есть для тебя это не критический момент с бойкотом?

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- Сложно сказать. Поддерживаю в этом вопросе обе стороны, но я просто хочу посмотреть на друзей и на то, как они играют. До сих пор не сделал, никогда не задумывался об этом. По телевизору всегда смотрю.

- Да, у тебя есть друзья, которые до сих пор защищают цвета клуба. С Шуниным общаешься?

- Вот недавно Антон в сотый раз отстоял на ноль в игре с «Балтикой». Если пересекаемся где-то, то говорим. Целенаправленно не общаемся. Вот с Рыковым постоянно на связи, почему-то болельщики нас любят (смеётся).

- Ты сказал, что сыграл за «Брадцев», теперь играешь за команду Мусагалиева. Как ты попал в медиафутбольную тусовку?

- Я всегда тренируюсь, чтобы быть в тонусе. В какой-то момент стали звонить из разных команд и предлагать с ними поиграть. В любом случае профессиональный футбол из жизни пока никуда не ушёл. У меня ещё точно будет профессиональный контракт! Честно говоря, мне нравится вся медиафутбольная движуха. Тут есть ребята, которые профессионально были связаны с футболом, они показывают хороший уровень. Подготовка к играм тут на уровне первой пятёрки команд Первой лиги. Подготовка качественная, каждый день по две тренировки.

- Уже есть предложения от профессиональных команд?

- Да, мне звонят из разных клубов и приглашают. Я выбираю пока что и думаю, где мне будет лучше. Предложения есть, я шороху ещё наведу сто процентов!

- Пока приставку «экс» не примеряешь?

- Нет, конечно! У меня сил полно и духа полно. Вижу, что могу показывать хороший качественный футбол. Многим молодым игрокам сейчас важно попасть в медиапространство и всё. Сейчас люди зачастую знают футбольных блогеров, которые делают челленджи, а профессиональных спортсменов не знают. Интересное время сейчас. В любом случае Медиалига - прикольная штука!

- У тебя на руках продолжениях от каких клубов?

- Есть варианты с клубами Первой лиги, РПЛ нет. В течение сезона всё равно команды пополняются новыми игроками, так что у меня есть возможности. Это классическая ситуация, такой порядок из года в год не меняется.

- Про дальнейшее будущее думаешь? Рассматриваешь вариант с получением тренерской лицензии?

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- Да, конечно, но сильно не углублялся в детали. На днях вот узнаю, можно ли начать учиться на тренера, если карьеру игрока не завершал. Вся моя жизнь связана с футболом, так что других вариантов не рассматриваю. Почти во всех командах, где я играл, был капитаном, так что микроклимат налаживать могу, понимаю психологические аспекты. Хочу дальнейшую жизнь связать с футболом. Хоть тренером стать, хоть ещё кем-то. Конечно, лицензию надо получать, займусь этим в ближайшее время. Ещё давно стал записывать свои тренировки на сборах, сейчас вот нашёл их, интересно пересматривать. Опыта выше крыши, так что поделиться им могу.

- Ты появился на свет в 1989 году в славном городе Энгельсе. Как вообще футбол появился в твоей жизни?

- Папа у меня играл на уровне области. Летом в футбол, зимой в хоккей. Вот он меня отдал в 6 лет в детско-юношескую школу, я стал тренироваться с более старшим возрастом, хотя сначала меня брать не хотели. В детстве не хотел стать футболистом, просто так получилось. Потом время пришло и я поехал в интернат «Ротора». Постепенно прошёл через все ступени, в том числе сквозь школу жизни. Интернат - это школа жизни, в которой ты проходишь проверку на прочность. Драки были, всё остальное - тоже. Хорошо, что я через это прошёл, я приспособлен к быту. Единственное, жаль, что я очень мало видел своих родителей. Пару раз в год с ними виделся и всё. Хотелось бы, конечно, проводить с ними больше времени, но в жизни всегда приходится чем-то жертвовать. В любом случае спасибо им за то, что поверили в меня и отдали в интернат.

- Чему тебя учила эта школа жизни?

- С разными людьми встречался, были маменькины сынки. Наверное, в таком возрасте это можно, но в «Роторе» такие дьяволы собирались, что слабость не прощалась. Если ты влился в коллектив, всё чётко, но если нет, то приходилось сложно.

- Есть самая жёсткая история с тех времён?

- Вот я 1989 года рождения, а были ребята на год старше. Там учился мой друг Андрей, брат Сергея Рыжикова. Иногда между нашими годами были стычки, но ничего серьёзного не происходило. По большей части баловались.

- Что было с бытовыми условиями?

- У нас был очень хороший интернат, я жил в новом корпусе. В этом плане всё было на высоком уровне.

- После «Ротора» ты оказался в «Сатурне». Кто тебя пригласил в раменский клуб?

- Я же сначала попал в «Мастер-Сатурн». Мы тогда часто ездили на соревнования, вот Бушманов и Василенко меня тогда заметили и взяли в дубль. Потом пошло-поехало и я попал в основной состав.

- Играя за «Сатурн», ты стал чемпионом Европы в составе молодёжной сборной России. Как вы праздновали победу?

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- Просто радовались и всё. Потом уже поехали в отель, пошли в какое-то кафе. Качественно отметили, без происшествий. Потом в клубах каждый отпраздновал.

- Почему у твоих тогдашних партнёров по сборной не очень задались карьеры? Пробились на серьёзный уровень только ты, Горбатенко и Прудников.

- Наверное, голову кружаноло. Ты ещё Яна Бобровского забыл, сейчас он РПЛ судит (смеётся). Нас к президенту возили, была бешеная огласка. Наверное, с этим связано. Многим в клубе зарплату подняли, а мне нет. С Яном Бобровским общаюсь, он судил меня много раз.

- Просишь помочь по старой памяти?

- Нет, он честный судья (смеётся). На сборах иногда пересекаемся с них.

- Ты сказал про свою зарплату. Сколько ты получал по своему первому контракту?

- 15 тысяч рублей минус налоги. 300 долларов тогда нам давали. Мы на базе жили, нам хватало. Потом максимально в «Сатурне» была зарплата 130 тысяч, но нас кинули и ничего не выплатили. Ладно у меня деньги были, а остальным не очень просто приходилось. Тогда в команде собралась хорошая банда. В центре были Евсеев, Лоськов, Каряка, Парфёнов, Немов, Кириченко, Ян Дюрица. Команда была лютая! Сейчас все тренеры. С Евсеевым тоже сейчас в контакте.

- Вадим Валентинович всегда был человеком из военкомата?

- Он всегда таким был. Мы с ним в паре играли, а Лоськов был ближе к чужим воротам.

- В какой-то момент «Сатурна» не стало и писали, что тобой интересовались «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». Это так?

- Про «Спартак» не помню, с «Локо» тоже был контакт, но там произошла какая-то непонятная ситуация и я решил не переходить.

- Всё-таки почему выбрал именно «Динамо»?

- А вот не знаю. Просто так получилось.

- Ты работал с Божовичем, а сейчас он пропал с профессиональных радаров. Что можешь рассказать о работе с ним?

- Мне его подготовка нравилась, он давал результат. Да, он специфический тренер, не каждому руководителю подойдёт. При нём можно было пошутить, на сборах нормально общались.

- В первом же сезоне в «Динамо» ты получил серьёзную травму в матче со «Спартаком». Была мысль закончить с футболом?

- Нет, конечно! Был доктор, который отцу тогда сказал, что я больше никогда не сыграю, но я об этом только потом узнал. В Германии в клинике мне сказали, что меня из Лады Калины переделают в Порш Кайен. Я через полгода уже весь матч отыграл. Мне попался крутой врач, спасибо ему. Духа у меня всегда много было, без него в футболе никуда. Даже если у тебя огромный талант, но нет чувства духа и победителя, у тебя ничего не получится. От характера в нашем деле много зависит.

- Ты аж четыре раза получал травму в матчах со «Спартаком». С тех пор сформировалась антипатия к этому клубу?

- Явной антипатии нет. Не скажу, что на стадион не могу ходить и на них смотреть. Нет такого, что я никогда за один стол со спартаковским болельщиком не сяду. С Артёмом Ребровым общаюсь, с Ещенко тоже в контакте.

- В 2012 году в квалификации Лиги Европы ты забил гол в ворота «Данди Юнайтед» и после назвал его самым красивым голом в карьере. Ничего не изменилось?

- Наверное, нет. Неплохой гол, тем более в Еврокубке.

- Через некоторое время члены ВОБ встретились с командой. Глава общества Александр Шпрыгин после того контакта сказал, что увидел в твоих глазах и в глазах Шунина испуг. Что это вообще было?

- Фанаты пришли и высказали нам своё недовольство. Так понимаю, у них в основном были вопросы к иностранцам, они пришли с листовками на английском языке. В целом ничего плохого не было. Потом мы стали нормально играть, эти же парни пришли и отблагодарили нас.

- Потом была акция с пейнтбольными ружьями, когда к базе приехали какие-то хулиганы и обстреляли вас.

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- Непонятно, кто это был. Видимо, это была провокация и нас хотели поссорить. Я этим не интересовался, честно говоря. А Шпрыгин... Не знаю, где он увидел испуг. Половину из тех болельщиков я знаю лично. Наверное, ему показалось. Я не пугливый, тем более в таких ситуациях. Интернат прошёл.

- Ты провёл неплохой сезон , но в итоге перешёл в «Урал». Почему вдруг покинул Москву?

- Я не знаю. Сезон провёл неплохо, на сборах тренировался вместе с командой, а потом меня и Рыкова вызвал Петреску и сказал, что он на нас не рассчитывает. Я хотел узнать у него о причинах этого решения, но он стал орать. Эмоциональный человек. Мы с Вовой только посмеялись в ответ. На моё место он взял какого-то румына, который в итоге так и не сыграл ни одной официальной игры. Василенко тогда был в «Урале», он меня позвал, а я сразу пошёл. Не видел смысла оставаться, потому что в «Динамо» тогда закулисная борьба началась.

- После нескольких лет в «Урале» ты вернулся в только что вылетевшее в ФНЛ «Динамо». Что тебя заинтересовало в том проекте?

- Помню, меня позвали в офис команды и предложили контракт. Как только пришёл туда и сел в кресло, сразу понял, что подпишу контракт. Иначе просто не смог. Кстати, тогда сделали наш фирменный заряд, который сейчас все делают после матчей. Я говорю про «Лишь в одну команду мы верим».

- Как вообще внедрялась эта акция?

- Болельщики зашли через меня и Гришу Морозова, мы попробовали и всё. Заряд до сих пор жив!

- У тебя были предложения от команд РПЛ. Кто из клубов тогда выходил на тебя?

- «Уфа» точно была, остальные я не помню. Были ещё предложения из Израиля и Казахстана, но я их не принял. Зато какая история у нас получилась! В первом же сезоне поднялись в высшую лигу.

- Не обидно, что то твоё чемпионство так и осталось единственным за всю карьеру?

- Нет, такого у меня нет. Нет клубных трофеев, значит так получилось. Всё равно есть свои достижения. Внимание на этом моменте не заостряю.

- Через некоторое время клуб расторг с тобой контракт, а тогдашний генеральный директор Муравьёв заявил, что у тебя была самая большая зарплата в команде. Это действительно так?

- Да я не знаю, это надо у него спрашивать. Он потом сам в скором времени ушёл из клуба. Муравьёв много с кем из футболистов тогда конфликтовал и постоянно прессе многое рассказывал, а я отказывался от комментариев. Он меня кошмарил тогда и пытался шантажировать. Видимо, не учёл, что я в «Роторе» воспитывался (смеётся). Не знал, что я с Энгельса родом. Сейчас вспоминаю то время с улыбкой. Может, придёт время и я всё расскажу в подробностях.

- После ты оказался в «Ростове», но надолго в клубе не задержался. Почему?

- Карпин лично мне позвонил, мы обговорили все детали. Я подписал контракт, прошёл сборы вместе с командой. Просто не давали игровую практику, я сам там не захотел оставаться. В какой-то момент мне просто сказали, что не буду получать достаточно времени, вот я уехал.

- Потом ты оказался в «Нижнем Новгороде» и немного поработал с тренером Кержаковым. У него есть возможность вырасти в топ-специалиста?

- Не очень хочу говорить про него, возникали не самые красивые моменты и ситуации. Пусть про него говорят остальные игроки, с которыми он работал. Сам он тоже в команде надолго не задержался. С Евдокимовым вот было очень приятно работать. Он собрал боеспособный коллектив и вывел его в РПЛ. Жаль, что ему толком не дали поработать в высшей лиге. Уверен, что он ещё выведет несколько клубов на более высокий уровень. Такие специалисты просто необходимы нашему футболу!

- С Кержаковым трудности возникали из-за маленькой разницы в возрасте?

- Лично я на возраст человека никогда не смотрю. Главное, чтобы было уважение. Возможно, дело в том, что он пришёл в команду и только начинал осваиваться, а я был как рыба в воде. Может, ему это не понравилось. Просто не сошлись.

- Мы с тобой уже долго говорим о футболе и мне хочется понять, что этот спорт для тебя значит? Это наркотик?

- Да, я спортивный наркоман. Даже с больными ногами готовиться к следующим матчам - это кайф. Подъем в день игры, выход на поле - это непередаваемые эмоции. Я вообще от него не устал, хотя с шести лет в нём.

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- То есть для тебя футбол - это стиль жизни?

- Да, так оно и есть. Ты постоянно в движении и в тонусе, постоянно в коллективе. Футбол для меня - это жизнь.

- Мы стремительно движемся к концу, теперь наша традиционная рубрика блиц. Продолжи, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- Где-то посередине (смеётся).

- Победа на Евро - лучший момент в карьере?

- Не сказал бы.

- Что, если не он?

- Победы и забитые голы в РПЛ.

- Давай закрепим. Ты футболист или экс-футболист?

- Я футболист!

- Энгельс или Саратов?

- Конечно, Энгельс.

- Энгельс или Москва?

- Энгельс.

- Ты динамовец?

- Да.

- Лучший домашний стадион клуба, на котором ты выступал?

- В Нижнем Новгороде хороший стадион.

- Худший стадион в карьере?

- На сборах в Австрии мы играли в какой-то деревне на поле, на котором росла трава по голеностоп, а размер самого поля был в полтора раза меньше.

- Лучший сезон в карьере игрока?

- Последний сезон в «Урале».

- Худший сезон в карьере игрока?

- Тот, в котором ты не играешь из-за травмы.

- Победить 1:0 или 5:4?

- Наверное, 1:0.

- Главный судейский беспредел в твоей карьере?

- Я играл за дубль «Сатурна» и забил пятый гол команды. Побежал праздновать, а гол не засчитали из-за офсайда. Там точно всё было по правилам, потому что я защитника обыграл. Потом выяснилось, что у бокового арбитра брат в защите играл и он пятый гол решил отметить. Четыре хоть не так много (смеётся).

- Случай, когда арбитр дико помогал твоей команде?

- Любой случай, когда ставят пенальти, а я их исполняю.

- Забить победный или отобрать 10 раз?

- Забить победный.

- Забить один «Спартаку» или 3 ЦСКА?

- Один «Спартаку».

- Лучший клуб мира на сегодняшний день?

- «ФК 10».

- Лучший тренер мира на сегодняшний день?

- Для меня Роберт Геннадьевич Евдокимов.

- А лучший игрок мира на данный момент?

- Либо Тюкавин, либо Пиняев.

- Кто круче - Юсупов или Модрич?

- Юс!

- Свинина или говядина?

- В последнее время не ем мясо. Курица.

- Футбол с болельщиками или с пустыми трибунами?

- Конечно, с болельщиками!

- С Fan ID или без?

- Без.

- Россия - футбольная страна?

- Конечно! Россия - лучшая страна!