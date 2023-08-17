Нигматуллин: «Дзюба всячески пытается испортить репутацию футболистов»

Бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался относительно наказания нападающего Артёма Дзюбы за грубое высказывание в адрес журналиста.

«Поддерживаю решение КДК. Дзюба всячески пытается испортить репутацию футболистов различными видами деятельности вне футбола. К сожалению, такие моменты случаются», - передает слова Нигматуллина издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам заседания КДК РФС Дзюбу дисквалифицировали на два поединка условно и наказали денежным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

В этом сезоне РПЛ нападающий сыграл три матча и забил один гол.