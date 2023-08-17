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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Дзюба всячески пытается испортить репутацию футболистов»

17 Августа 2023 • 09:55 Комментировать

Бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался относительно наказания нападающего Артёма Дзюбы за грубое высказывание в адрес журналиста.

«Поддерживаю решение КДК. Дзюба всячески пытается испортить репутацию футболистов различными видами деятельности вне футбола. К сожалению, такие моменты случаются», - передает слова Нигматуллина издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам заседания КДК РФС Дзюбу дисквалифицировали на два поединка условно и наказали денежным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

В этом сезоне РПЛ нападающий сыграл три матча и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Артём Дзюба
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