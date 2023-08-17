Ташуев рассказал, как узнал о своей отставке из «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, как ему сообщили об отставке из грозненского клуба.

По словам 64-летнего специалиста, о своём увольнении он узнал после матча четвёртого тура РПЛ против «Пари НН» (0:2). Ташуев признался, что решение президента клуба Магомеда Даудова он принял спокойно.

«После матча с «Пари НН» связались с президентом, достаточно доброжелательно пообщались и решили, что команде нужна встряска. Вопрос стоял не о профессиональных качествах того или иного футболиста или тренера, а именно о психологии», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Ахмат» проведёт 20 августа против «Оренбурга». Игра пройдёт в Грозном и начнётся она в 20:00 по московскому времени.