Колосков: «Я уже привык к глупости Дзюбы»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о скандальном поведении нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы. На днях игрок нагрубил журналисту, за что получил наказание от КДК РФС.

«Я уже привык к такому его поведению. Уже три года в печенках у меня Дзюба. Не только грубость Дзюбы уже привычно, но и глупость его привычна», - передает слова Колоскова издание «Спорт день за днём».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба провел три поединка, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до середины следующего года.