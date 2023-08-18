«Оренбург» – главный претендент на вылет из чемпионата России

Старт сезона таит в себе массу впечатлений и предсказаний. Для одних он может сложиться весьма удачно, для других, напротив, реалии будут далеки от ожидаемых планов. Причём основания для разочарований могут быть весьма убедительными. В такой ситуации реакция болельщиков, кредит доверия руководства клуба к тренерскому штабу, да и просто случай могут иметь огромное значение в каждом конкретном случае. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о старте одного из разочарований сезона – ФК «Оренбург».

Почему «буксуем»

В первых четырёх турах текущего сезона «Оренбург» набрал только одно очко. Ничья на выезде с «Рубином» стала спасением для коллектива Иржи Ярошика. Оговорки, что играть в двух «провальных» поединках дома – в Кубке против ЦСКА и в чемпионате против «Урала» – пришлось в численном меньшинстве львиную долю игрового времени, вряд ли уместны. Игровую дисциплину никто не отменял. Другой вопрос – кто и, самое важное, как выходит из сложившейся ситуации. Стоило сыграть строго от обороны, но здесь нужно было наступить на горло своей же песне. Оренбуржцы немало пропускают (третий показатель снизу по количеству пропущенных мячей). С другой стороны, эти же восемь мячей пропустили «Локомотив» и «Ахмат». Правда, оба клуба тоже находятся в нижней части турнирной таблицы.

Кого купили

Безусловно, нужны исполнители. И они были закуплены почти на 4 млн евро. Турок Гюрлюк, аргентинцы Муро и Мансилья должны добавить количество забитых мячей. Пока их всего три. Хуже только у «Пари НН», который отметился двумя забитыми мячами за четыре тура. Также в трансферное окно «Оренбург» усилил оборону. Защитника Арсена Адамова арендовали у «Зенита», Лео Гогличидзе – у «Урала», Максима Сидорова – у «Кубани». Знаковыми стали приобретения полузащитников Брайана Мансильи за 1,2 млн евро и Томаса Муро за 1 млн евро. Вкупе со Степаном Оганесяном и владикавказцем Батразом Гурциевым аргентинская диаспора получила определённую конкуренцию. Новые имена сменили отправившегося в Парагвай форварда Диего Акосту. Не смогли удержать полузащиту в лице Александра Эктова, отправившегося в «Краснодар», и Тимура Аюпова, уже забивающего за «Урал». Потери в лице защитника ТимураНиколаева и Матео Стаматова, сделавшего предпочтение в пользу «Пари НН», выглядят на этом фоне менее значимыми.

Дело в Личке?

Марцел Личка стал главной потерей «Оренбурга» в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне чех привёл команду из края пуховых платков к рекордной седьмой позиции. А этим летом его переманили в «Динамо». Но стоит вспомнить, как только не распекали Марцела Личку в прошлом сентябре после 0:8 на «Газпром Арене» от «Зенита». А ведь до этого были ещё четыре пропущенных мяча дома от «Крыльев Советов» и столько же от «Спартака». А как вам 5:1 от «Локомотива»?! И всё это в стартовых девяти турах РПЛ! Так что к проблемам на старте «Оренбургу» в РПЛ не привыкать. И дело не только в главном тренере.

Самообладание Ярошика

Тренерская карьера нынешнего наставника Иржи Ярошика насчитывает шесть сезонов. Оказавшись по эту сторону линии поля, пусть и в знакомой, но чужой стране, всё видится иначе. Иржи совершил поступок, вернувшись в Россию в нынешней ситуации, и это дополнительная мотивация в планах чеха доказать, что он представляет собой как тренер. Как отметил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, кредит доверия у Ярошика со стороны руководства есть. Впереди у «Оренбурга» выезд в Грозный и встреча на исходе лета на своём поле с ЦСКА. Пока что не помогает даже розовая форма.

Первые четыре тура «Оренбурга» в последних сезонах выступления в РПЛ

Сезон Очки Итоговое место 2023/2024 1 ? 2022/2023 3 7 2019/2020 0 16

И если в предстоящих турах будут провалы, то «Оренбург», похоже, отправится в Первую лигу. Согласны ли вы с этим утверждением и кто составит ему пару? Делитесь своими мнениями в комментариях.

Константин Лицин