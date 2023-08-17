Булыкин опасается, что срыв трансфера в «Реал Сосьедад» надорвёт Захаряна

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин надеется, что трансфер Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад» состоится, в противном случае, опасается Булыкин, «Динамо» может остаться с демотивированным игроком, пользы с которого примерно столько же, сколько от невооруженного солдата. Булыкин напомнил про историю с сорвавшимся трансфером в лондонский «Челси».

- Мы уже видели, что на него негативно влияют такие вещи. С «Челси» была такая история. Когда ты чего-то хочешь, и не получается, это всегда плохо влияет. Так что будем надеяться, что у него все получится, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.