Колосков советует Черчесову искать себе работу в России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков уверен в том, что бывшему наставнику российской сборной, Станиславу Черчесову, лучше искать себе работу в Российской Федерации, а не пытать счастье в Европе, в частности, в Восточной - где его не так давно, напомним, достаточно жестко уволили из венгерского «Ференцвароша».

- Европа? Об этом с ним надо говорить. Мое мнение — ему надо возвращаться в Россию. А уж там — как судьба сложится, - цитирует слова Колоскова Газета.Ru.

Под руководством Черчесова российская сборная по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году.