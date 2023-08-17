Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков советует Черчесову искать себе работу в России

17 Августа 2023 • 02:51 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков уверен в том, что бывшему наставнику российской сборной, Станиславу Черчесову, лучше искать себе работу в Российской Федерации, а не пытать счастье в Европе, в частности, в Восточной - где его не так давно, напомним, достаточно жестко уволили из венгерского «Ференцвароша».

- Европа? Об этом с ним надо говорить. Мое мнение — ему надо возвращаться в Россию. А уж там — как судьба сложится, - цитирует слова Колоскова Газета.Ru.

Под руководством Черчесова российская сборная по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
02:51 · Россия. Премьер-лига
Колосков советует Черчесову искать себе работу в России
16 Августа
23:30 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита матча ЦСКА и «Динамо»
22:20 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев: «Динамо» показало, как надо играть с «Зенитом»
22:14 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев рассказал, чего пожелал бы самому себе
21:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент Холанна готова помочь Захаряну переехать в Европу, но не в «Реал Сосьедад»
21:43 · Россия. Премьер-лига
Бабурин – о Семаке: «Он был очень умным и жестким футболистом»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предположил, какой клуб Черчесов возглавит в будущем
20:56 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Черчесов нужен российскому футболу»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Стипиди — о Дзюбе: «У него безобразное поведение по отношению к людям»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Рахимов ничуть не слабее Черчесова»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Черчесов любой клуб может вывести на топ-уровень»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов считает, что Личка готов повозиться с Карраскалем
20:26 · Россия. Премьер-лига
Зуев может вернуться в Казахстан
20:18 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о дерби «Динамо» - ЦСКА: «Матч ожидается непредсказуемый»
19:42 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА мог подписать защитника «Родины» слухи
Все новости
Рекомендуем