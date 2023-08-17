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Белоус: «Вопрос Дзюбе задавал не журналист, Градский называл таких людей «журналюгами» эксклюзив

17 Августа 2023 • 09:00 Комментировать

Бывший гендиректор ФК «Москва» Юрий Белоус в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал двухматчевую условную дисквалификацию нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы за резонансную перепалку с представителем СМИ.

- Какое отношение тот вопрос Дзюбе имел к матчу, на который этот журналист был аккредитован и так далее? Вы знаете, Дзюба всё-таки в российском футболе не мальчик. Он действующий футболист, забивающий голы, один из ведущих в «Локомотиве». До этого в национальной сборной на домашнем чемпионате мира Дзюба был чуть ли не лучшим игроком. Поэтому надо относиться к нему с уважением.

Этого 19-летнего юнца – я бы не стал называть его как Слуцкий – никто знать не знал, а теперь о нём говорят, он чуть ли не король, его вызывают на заседание КДК, и он даёт там свои показания. Это возмутительно. Конечно, Артёму как мастеру, футболисту и публичному человеку надо было сдержаться, но по-человечески я его понимаю.

К таким журналистам, которые хайпуют, у меня, честно говоря, презрение. Я думаю, футболистам надо взять его поведение на заметку и бойкотировать этого молодого человека. Так должно быть, а не бойкот Дзюбы со стороны журналистов. И это даже не журналист. Знаете, наш великий певец и актёр Александр Градский называл таких людей «журналюгами». Человек ещё ничего нигде не достиг, а уже занимается такими крайне некрасивыми вещами.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Чемпионат России Юрий Белоус РПЛ
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