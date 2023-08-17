Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слова 37-летнего вратаря «красно-синих» Игоря Акинфеева о том, что тот будет играть в футбол и в 2028 году.

- Акинфеев действительно будет играть через пять лет?

- Всё может быть, время покажет. В принципе, на вратарской позиции играть до 40 лет вполне можно. Буффон играл в таком возрасте, ещё ряд вратарей. Другое дело, что у Акинфеева были серьёзные травмы колена. Он будет играть столько, сколько ему будет позволять здоровье.

- В 2028 году ему исполнится 42 года.

- О чём и речь. Вратарь вполне способен доиграть до такого возраста.

- Не зря Акинфеев ушёл из сборной России в 2018 году? Чтобы сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА и избежать травм.

- Я думаю, он сделал это не чтобы сосредоточиться на ЦСКА, потому что у него никогда не было проблем с концентрацией, самоотдачей и так далее. Акинфеев мог совмещать игры в сборной и в клубе, но учитывая операции на колене, он сделал такой шаг, чтобы снизить нагрузку.

- В чём феномен Акинфеева? Почему он так долго играет за одну команду?

- Во-первых, он рано начал, в совсем молодом возрасте, поэтому нам кажется, что настолько долго. Просто вратари, как правило, начинают играть позже. А он в раннем возрасте занял место в воротах – и всё, никому не отдавал его. Поэтому нам и кажется, что Акинфеев играет уже очень много и что ему гораздо больше лет, чем на самом деле. А так, по вратарским меркам, почему бы ему не поиграть ещё несколько сезонов? До 40 лет, я думаю, он точно сможет играть. Опять же, если здоровье будет позволять.