Пименов назвал фаворита матча ЦСКА и «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Руслан Пименов назвал фаворита в одном из главных матчей пятого тура Российской премьер-лиги, в котором динамовцы примут дома ЦСКА.

«В чуть большей степени считаю фаворитом в этой встрече игроков ЦСКА: у команды баланс во всех линиях. У «Динамо» же есть проблемы в обороне. Я полагаю, что этот момент и будет главным в игре», - рассказал Пименов «Матч ТВ», добавив, что обе команды набрали неплохой ход.

Напомним, что ЦСКА опережает «Динамо» в турнирной таблице РПЛ на два балла, у «армейцев» - девять очков, у «бело-голубых» - семь.