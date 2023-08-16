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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов назвал фаворита матча ЦСКА и «Динамо»

16 Августа 2023 • 23:30 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Бывший форвард московского «Динамо» Руслан Пименов назвал фаворита в одном из главных матчей пятого тура Российской премьер-лиги, в котором динамовцы примут дома ЦСКА.

«В чуть большей степени считаю фаворитом в этой встрече игроков ЦСКА: у команды баланс во всех линиях. У «Динамо» же есть проблемы в обороне. Я полагаю, что этот момент и будет главным в игре», - рассказал Пименов «Матч ТВ», добавив, что обе команды набрали неплохой ход.

Напомним, что ЦСКА опережает «Динамо» в турнирной таблице РПЛ на два балла, у «армейцев» - девять очков, у «бело-голубых» - семь.

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