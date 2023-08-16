Агент защитника португальской «Браги» Витора Тормены специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию с переходом игрока в «Краснодар».

«Правда ли, что Витор получил визу и скоро прибудет в Россию? Я бы не хотел раскрывать детали, мы ведём переговоры, продвигаемся», - сказал нашему корреспонденту агент игрока Рафаэль Норманд.

Напомним, ранее сообщалось, что Тормена уже получил необходимую в Россию визу. Легионер должен подписать с «быками» двухлетний контракт с возможностью автоматического продления ещё на сезон. А российский клуб должен заплатить за футболиста 2 млн евро.