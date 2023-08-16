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Агент Тормены не подтвердил, что защитник получил визу в Россию эксклюзив

16 Августа 2023 • 22:37 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
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19.08 19:30

Агент защитника португальской «Браги» Витора Тормены специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию с переходом игрока в «Краснодар».

«Правда ли, что Витор получил визу и скоро прибудет в Россию? Я бы не хотел раскрывать детали, мы ведём переговоры, продвигаемся», - сказал нашему корреспонденту агент игрока Рафаэль Норманд.

Напомним, ранее сообщалось, что Тормена уже получил необходимую в Россию визу. Легионер должен подписать с «быками» двухлетний контракт с возможностью автоматического продления ещё на сезон. А российский клуб должен заплатить за футболиста 2 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Брага трансферы футбола - лето 2023 Витор Тормена Рафаэль Норманд
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