​Акинфеев: «Динамо» показало, как надо играть с «Зенитом»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сказал несколько слов о «Зените», который становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

«С «Зенитом», думаю, сейчас «Динамо» показало, как надо играть. В Суперкубке, наверное, нам тоже не повезло немножко. Куча моментов», - сказал Акинфеев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что в третьем туре Премьер-лиги «Динамо» обыграло «Зенит» на выезде со счётом 3:2. Ранее ЦСКА уступил питерцам в Суперкубке России по пенальти после нулевой ничьей.

Ближайшим соперником ЦСКА в РПЛ будет «Динамо». Московское дерби пройдёт в субботу, 19 августа.