​Акинфеев рассказал, чего пожелал бы самому себе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, чего бы он хотел пожелать самому себе.

«Всё это банально! Здоровья, долголетия… Это всё тоже, наверное, слова. Я пожелаю себе лично оставаться самим собой всегда! Что бы ни случилось!» - сказал Акинфеев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Акинфеев отметил, что в жизни бывают разные ситуации, и для него важно оставаться быть самым собой.

В настоящий момент Игорь Акинфеев и другие футболисты ЦСКА готовятся к дерби против «Динамо». Матч пройдёт в субботу, 19 августа.

Отметим, что в четырёх прошедших турах Премьер-лиги ЦСКА смог набрать девять очков.