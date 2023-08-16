​Агент Холанна готова помочь Захаряну переехать в Европу, но не в «Реал Сосьедад»

В переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» возникла загвоздка. Вероятно, связана она с агентскими выплатами.

Как сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс», агент Рафаэла Пимента, в числе клиентов которой находится звёздный Эрлинг Холанн, по-прежнему готова помочь Захаряну перебраться в «Страсбург». Что касается «Реал Сосьедада», то Пимента в переговорах не участвовала, утверждает источник.

Отмечается, что у «Динамо» есть предложение по 20-летнему Захаряну от «Страсбурга», но переговоры с клубом французской Лиги 1 находятся на паузе.

​Названа причина возможного срыва трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»