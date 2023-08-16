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Белоус: «Надеюсь, агенты Захаряна и руководители «Динамо» достигнут согласия» эксклюзив

16 Августа 2023 • 21:45 Комментировать

Известный футбольный функционер, бывший гендиректор ФК «Москва» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал загвоздку в переходе нападающего Арсена Захаряна из московского «Динамо» в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

- Насколько я понимаю, не могут найти общий язык агенты Захаряна и футбольный клуб «Динамо». Я знаю, что руководители «Динамо» абсолютно адекватные люди. Думаю, что согласие будет достигнуто. Может, там не какие-то заоблачные суммы, но агенты хотят те деньги, которые действительно будут их удовлетворять. Ведь они же не один месяц и не один год ведут своих футболистов. Многие агенты помогают игрокам с юридическим обеспечением, с контрактами и так далее. Это достаточно сложная работа, и не каждый день агенты получают за неё деньги. Да, бывают такие ситуации, когда агент ломает сделку, но я надеюсь, что это не тот случай.

С другой стороны, здесь тоже палка о двух концах. Контракт Захаряна с «Динамо» заканчивается летом 2024 года, и он тогда может вообще уйти бесплатно. Это как ситуация с Мбаппе, который посылал сигнал, что ещё годик поиграет за «ПСЖ» и потом спокойно уйдёт бесплатно. Надо находить общий язык путём переговоров. Мне бы хотелось, чтобы вся эта история с Захаряном разрешилась с пользой для всех сторон. Чтобы своё законное вознаграждение получила агентская группа, чтобы «Реал Сосьедад» выплатил «Динамо» заслуженные миллионы и чтобы Захарян как можно быстрее начал играть в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
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