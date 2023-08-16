Булыкин предположил, какой клуб Черчесов возглавит в будущем

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин предположил, какой клуб на следующем этапе карьеры возглавит Станислав Черчесов. Специалист, напомним, находится без работы уже порядка месяца.

«Полагаю, он возглавит клуб, ставящий высокие цели. В простом клубе, понятное дело, ему не захочется работать. Он отказал «Ахмату» именно потому, что не настолько интересно? Думаю, да», - делится Булыкин для «Газеты.Ру».

Напомним, что Черчесов не тренировал в чемпионате России уже восемь лет. Ранее в России он возглавлял такие клубы как московский «Спартак», сочинская «Жемчужина», «Терек», «Амкар» и столичное «Динамо».