Колосков: «Черчесов нужен российскому футболу»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил возможное возвращение Станислава Черчесова в РПЛ. Тренер, напомним, уже месяц как был уволен из «Ференцвароша» после сенсационного разгрома от фарерского «Клаксвика» (0:3) в квалификации Лиги чемпионов.

«Черчесов нужен российскому футболу. А в какой команде, где — уже иной вопрос. Он тренер, способный вывести команду на новый уровень, нет никаких сомнений. Приветствую его возвращение», - делится Колосков с «Газетой.Ру».

По словам эксперта, говорить о приходе Черчесова конкретно в казанский «Рубин» - преждевременно. Именно туда СМИ активно отправляют Станислава Саламовича, упоминая текущие проблемы казанцев.

«Там хороший тренер, команда играет. Тяжело вбросы такие комментировать», - добавляет Колосков.