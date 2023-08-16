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Стипиди — о Дзюбе: «У него безобразное поведение по отношению к людям»

16 Августа 2023 • 20:44 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
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19.08 19:30

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о наказании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Ранее стало известно, что КДК РФС условно дисквалифицировал 34-летнего футболиста на два матча, а также оштрафовал Дзюбу на 50 тысяч рублей.

«То он на всю страну показывает, как он некоторые вещи делает. Сейчас он посылает человека и кричит, что засунет ему что-то. У него все в розовом цвете, безобразное поведение по отношению к людям», — приводит слова Стипиди Vprognoze.

По мнению эксперта, все известные люди должны думать о том, что они говорят.  

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одного забитого мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Павел Стипиди
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