Стипиди — о Дзюбе: «У него безобразное поведение по отношению к людям»

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о наказании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Ранее стало известно, что КДК РФС условно дисквалифицировал 34-летнего футболиста на два матча, а также оштрафовал Дзюбу на 50 тысяч рублей.

«То он на всю страну показывает, как он некоторые вещи делает. Сейчас он посылает человека и кричит, что засунет ему что-то. У него все в розовом цвете, безобразное поведение по отношению к людям», — приводит слова Стипиди Vprognoze.

По мнению эксперта, все известные люди должны думать о том, что они говорят.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одного забитого мяча.