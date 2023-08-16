Гладилин: «Рахимов ничуть не слабее Черчесова»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост наставника «Рубина».

«Почему нет? Он без работы. Это реальный вариант, он специалист грамотный. Рахимов ничуть не слабее Черчесова. Казанской команде все равно виднее», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Ранее появилась информация о том, что Черчесов может стать новым главным тренером казанского «Рубина», однако экс-наставник сборной России опроверг данную новость.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Рубин» пока не смог одержать ни одной победы. За четыре тура команда Рашида Рахимова набрала два очка.