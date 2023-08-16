Булыкин: «Черчесов любой клуб может вывести на топ-уровень»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин порассуждал о будущем Станислава Черчесова. Напомним, что специалиста в последние дни периодически сватают в РПЛ – то в «Рубин», то в грозненский «Ахмат». Сам тренер остаётся без работы уже месяц – в июле из-за конфуза в квалификации Лиги чемпионов его уволили из «Ференцвароша».

«Черчесов усилит любую команду, безусловно. И если будет бюджет для хороших футболистов, уверен, что он сможет абсолютно любой клуб вывести на топ-уровень», - цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, Черчесов не тренировал российский клуб восемь лет – в 2015 году он покинул московское «Динамо».