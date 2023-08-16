Алексей Попов считает, что Личка готов повозиться с Карраскалем

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«К Карраскалю, видимо, нужен подход. Может быть, даже нестандартный. Если «Динамо» так на нем настаивает, значит, Личка готов «повозиться» с ним», — цитирует Попова Betonmobile.

При этом эксперт не стал исключать, что новости о возможном трансфере футболиста в «Динамо» могут быть агентскими играми.

В текущем сезоне 25-летний колумбиец не появлялся на поле. Контракт Карраскаля с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в семь миллионов евро.