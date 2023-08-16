Зуев может вернуться в Казахстан

27-летний полузащитник Александр Зуев может перейти в клуб, в котором когда-то начинал свои первые шаги в футболе.

Как сообщает Sports.ru Казахстан, речь идёт о «Тоболе» из родного Зуеву города Костаная. В клубной академии «Тобола» уроженец Казахстана занимался в детстве - с 2003 по 2005 годы, а после перебрался в Россию.

Напомним, что с конца минувшего сезона Зуев остаётся без клуба. Его последним на данный момент клубом были самарские «Крылья Советов», ранее воспитанник московского «Спартака» и «Чертаново» выступал за основу и дубль «красно-белых», «Ростов», «Рубин», «Химки». Отметим, что игрок обладает гражданством Казахстана.