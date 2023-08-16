Масалитин — о дерби «Динамо» - ЦСКА: «Матч ожидается непредсказуемый»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче пятого тура Российской премьер-лиги, в котором «армейцы» сыграют с «Динамо».

«Думаю, что результативная игра получится. Понятно, что я хочу, чтобы выиграл ЦСКА, но матч ожидается непредсказуемый. Думаю, что на встречных курсах играть будут», — цитирует Масалитина Rusfootball.

Столичное дерби «Динамо» - ЦСКА состоится в субботу, 19 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 15:00 по мск.

После четырех туров команда Владимира Федотова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков. «Динамо» находится на седьмой позиции, имея в своей копилке семь зачетных баллов.