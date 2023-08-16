Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА. Дерби Москвы пройдёт в субботу.

- К какому результату больше склоняетесь?

- К ничейному. «Динамо» последний матч выиграло, и самое главное – не пропустило. Это хороший показатель. Но и ЦСКА последнюю встречу тоже провел неплохо. «Армейцы» всегда были одними из самых неудобных соперников для «бело-голубых».

- Согласно статистике, ЦСКА на новом стадионе в Петровском парке в РПЛ ни разу не выигрывал.

- Родные стены должны помочь команде Лички. Хотя матч все равно будет в Москве, и для «армейцев» назвать его выездным можно лишь условно.

- ЦСКА много забивает. Будет ли «Динамо» играть в более оборонительный футбол в связи с этим?

- Личка от своей концепции не отходит. Это мы видели даже по его работе в «Оренбурге». Он не играет в футбол от обороны. У него акцент сделан на атаку. Поэтому я не думаю, что он здесь что-то поменяет. Он этого не делал даже во встрече с «Зенитом». Тем более, команда будет играть на своем стадионе, перед своими болельщиками.

- Футбол Лички вам импонирует?

- В атаке да, но в обороне есть проблемы. Они как были в прошлом сезоне и второй части позапрошлого, так никуда не делись. Те же проблемы были у Лички в «Оренбурге». Команда по забитым мячам находилась вверху, а по пропущенным – внизу. В любом случае он делает акцент на зрелищность и атаку.

- Если сравнивать соперников, чей футбол вас больше впечатляет?

Реклама

- Нельзя сказать, что «Динамо» плохо играло в последних встречах, но мы видели проблемы в защите. Но и у ЦСКА они есть. На Кубок «армейцы» сыграли неудачно. Это тоже о многом говорит. Поэтому я и поставил на ничью.

- Как думаете, за счет чего ЦСКА достигает результата, хотя скамейки там практически нет, в команде много травмированных, усиления тоже нет?

- Помните товарищеские матчи ЦСКА с «Динамо»? Тогда у «армейцев» выходил второй состав. И они превосходили «бело-голубых». «Динамо» смогло переломить игру, только когда вышли футболисты основы. Но там не было большой ответственности, как будет в предстоящей встрече. Возможно, мы увидим у гостей кого-то из молодых ребят, потому что им надо затыкать дырки, но в любом случае я не думаю, что команде Лички будет легко. А если еще будет такая жара, как сейчас, это будет дополнительный фактор.

- Еще пару слов по последним новостям. Пишут, что Захарян сегодня вернулся к тренировкам с «Динамо» и готовится к матчу с ЦСКА, хотя клуб согласовал все условия по его переходу в «Реал Сосьедад». Но все уперлось в требования его агентов. Что об этом думаете?

- Понятно, что агенты хотят заработать. А так для «Динамо» хорошо, что Арсен готовится к ЦСКА. Все-таки это ведущий футболист. Вот для «армейцев» это плохо.

- Вы бы хотели, чтобы Захарян уехал или остался и помогал «Динамо»?

- Если человеку дают шанс, тем более в сильном чемпионате, то надо ехать и попробовать себя в Испании. Любой игрок полетел бы туда на крыльях. Да, я хотел бы видеть его в «Динамо», но это молодой парень, и надо пробовать себя в сильном чемпионате. Я в этом плане его поддерживаю. Захарян там получит то, чего не хватает ему в РПЛ.

Елена Григорьевская