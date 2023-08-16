Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на интервью голкипера Игоря Акинфеева, который отказался признавать себя легендой.

«Конечно, Игорь уже легенда! Он воспитанный человек и грамотный. Куда раньше времени торопиться? Тем более он продолжает играть на высоком уровне. Ему не нужна самореклама», — сказал Чанов.

37-летний Игорь Акинфеев дебютировал за «армейский» клуб весной 2003 года в возрасте 17 лет. В том матче вратарь отразил пенальти, а ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» (2:0).

Действующее соглашение Акинфеева с «красно-синими» рассчитано до лета 2024 года.