Защитник московской «Родины», что выступает в Мелбет-Первой лиге Георгий Юдинцев этим летом мог перейти в российский топ-клуб.

Как сообщает портал Metaratings, ссылаясь на свои источники, молодым футболистом интересовались в столичном ЦСКА. Однако трансферу так и не суждено было сбыться.

«Армейцы» долго колебались в отношении игрока, смотрели на его позицию несколько кандидатов. Контакты между клубами были до старта сезона, «Родина» в матчах Первой лиги не использовала 22-летнего защитника, но в конце июля он травмировался», - пишет источник.

Более того, Юдинцев мог перебраться и за границу.

«Предложение Юдинцеву делали венгерский «Дебрецен» и «Аль-Наср» из ОАЭ», - добавляет портал.

Юдинцев является игроком «Родины» с 2019 года, он провёл за клуб свыше 80 официальных матчей.