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Сапета: «Fan ID у меня нет» эксклюзив

16 Августа 2023 • 19:33 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета, сейчас выступающий за медиафутбольный клуб «ФК 10», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём отношении к Fan ID.

- Не ходишь на стадион?

- Хожу за базу, на женскую команду, на «Динамо-2», где работает мой друг Володя Рыков. Недавно вот сыграл за «Брадцев». Общаюсь с динамовскими болельщиками и с тренерами, постоянно нахожусь с ними на связи. «Динамо» внутри, «Динамо» в сердце.

- Fan ID оформил?

- Fan ID у меня нет. На стадион я пока не ходил, а для прохода на базу он пока не нужен (смеётся). Вроде оформить несложно. Как приспичит, наверное, сделаю.

- То есть для тебя это не критический момент с бойкотом?

- Сложно сказать. Поддерживаю в этом вопросе обе стороны, но я просто хочу посмотреть на друзей и на то, как они играют. До сих пор не сделал, никогда не задумывался об этом. По телевизору всегда смотрю.

Полное интервью Сапеты выйдет завтра на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Сапета
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