Агент Релвасу — об интересе ЦСКА: «Многие клубы делают ему предложения»

Педро Кордейро, агент защитника «Портимоненсе» Филипе Релвасу, высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности «армейцев» в услугах 23-летнего португальского футболиста. Сообщалось, что «Портимоненсе» отклонил предложение ЦСКА в размере пяти миллионов евро.

«Извините, но я не говорю об интересе клубов. Филипе Релвас — отличный игрок. Это нормально, что многие клубы делают ему предложения», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Релвас принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн евро.