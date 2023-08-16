Агент Релвасу — об интересе ЦСКА: «Многие клубы делают ему предложения»

Педро Кордейро, агент защитника «Портимоненсе» Филипе Релвасу, высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности «армейцев» в услугах 23-летнего португальского футболиста. Сообщалось, что «Портимоненсе» отклонил предложение ЦСКА в размере пяти миллионов евро.
«Извините, но я не говорю об интересе клубов. Филипе Релвас — отличный игрок. Это нормально, что многие клубы делают ему предложения», — приводит слова агента Sport24.
В текущем сезоне Релвас принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн евро.
Бан пользователя