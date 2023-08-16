В ЦСКА рассказали, что Акинфеев может сыграть против «Динамо»

Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии голкипера столичного клуба Игоря Акинфеева.

«Болельщикам братской команды расслабляться не стоит. Мы обоснованно ждем возвращения Игоря Владимировича Акинфеева в ворота команды в игре против московского «Динамо», - заявил Безуглов в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что Акинфеев пропустил матч четвёртого тура РПЛ против футбольного клуба «Сочи» (3:1).

Столичное дерби состоится в субботу, 19 августа. Игра начнётся в 15:00 по московскому времени.