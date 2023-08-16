Селюк: «Я не думаю, что агенты Захаряна ломают сделку»

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о возможном срыве перехода российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о причинах задержки трансфера Захаряна.

«Я не думаю, что агенты Захаряна ломают сделку. Я думаю, что у медали две стороны. В любом бизнесе нужно прийти к определенному знаменателю. И пусть и клуб, и агенты заработают», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

По мнению Селюка, если ранее между руководством «Динамо» и агентами Захаряна была определенная договоренность, то «бело-голубые» должны заплатить необходимую сумму.

Ранее в «Динамо» сообщили, что Захарян вернулся к тренировкам с командой.