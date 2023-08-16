Фролов – о Черчесове: «Игроки «Динамо» с ним разговаривать боялись»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов вспомнил свою работу с тренером Станиславом Черчесовым. Они пересекались в московском «Динамо» в 2014 году.

«Это вообще пипец был. С ним люди боялись разговаривать, дышать и смотреть в его сторону. По струнке все ходили», - вспоминает Фролов для Sport24.

Голкипер вспомнил случай, когда ему надо было что-то спросить у Черчесова.

«Обратился к Кевину Кураньи, чтоб он помог. Он такой: «Брат, извини, без шансов, не пойду к нему, боюсь», - добавил Фролов.

Напомним, что после июльского увольнения из «Ференцвароша» Черчесов вот уже как месяц находится без работы. Слухи отправляют знаменитого тренера исправлять ситуацию в казанский «Рубин».