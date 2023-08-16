Акинфеев - о переходе Фернандеса в «Зенит»: Дай Бог ему здоровья и удачи

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе Марио Фернандеса в питерский «Зенит».

Вратарь отметил, что защитник сделал свой выбор, и пожелал ему удачи и здоровья.

«Сделал выбор — и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал!», - заявил Акинфеев в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет.

В минувшее трансферное окно он заключил контракт с командой с берегов Невы. В текущем сезоне он принял участие в пяти играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.